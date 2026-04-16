◇パ・リーグオリックスー西武（2026年4月16日京セラドーム大阪）オリックス・広岡大志内野手（28）が、西武戦の3回守備からベンチに退いた。球団によると、腰の張りを感じたため、大事を取ったという。「1番・三塁」で先発出場した広岡は、初回の第1打席で相手先発・菅井信也のチェンジアップに泳がされ、遊ゴロに倒れた際、痛めたもようだ。