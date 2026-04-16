京都・南丹市で3週間を超える捜索の末、遺体で見つかった11歳の安達結希さん。死体遺棄容疑で逮捕された父親が、殺害についても関与を認めていることが分かりました。京都・南丹市で行方不明になっていた、11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件。遺体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、結希さんと同居していた父親の安達優季容疑者（37）でした。捜査関係者によりますと、安達容疑者は結希さんの殺害についても認めていること