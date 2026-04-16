「新幹線のお医者さん」の愛称で親しまれたドクターイエローの引退から1年あまり。ドクターイエローにかわる新しい検査車両の名前が発表されました。去年1月、老朽化を理由に24年の歴史に幕をおろしたドクターイエロー。今年10月からは、線路や架線の点検業務＝「新幹線のお医者さん」の役割が検査機能を搭載した営業車両に受け継がれます。JR東海はきょう、その車両の名前について、「ドクターS」にすると発表しました。最新車両