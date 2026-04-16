「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ヤクルトは「８番・投手」などの下位打線がまた機能し、難敵の相手先発・デュプランティエから先制点を奪った。二回２死一塁の場面。ここで「８番・投手」で先発した松本健が、右腕から左前に鮮やかに運ぶ安打を放つ。一、二塁と好機が広がり９番・丸山和の左前適時打で得点を取ると、ベンチの池山監督を中心にコーチ、選手は大盛り上がりだった。今季多用してきた「８番・投手