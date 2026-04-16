木原官房長官は16日、熊本地震の合同追悼式に出席するとともに、被災した熊本城などを視察し、「経験や教訓を生かし、防災立国の実現に力を尽くす」と強調した。16日は、2度目の震度7を観測した地震＝「本震」から10年の節目で、地元が熊本の木原長官は、熊本市で開かれた追悼式に出席し、その後、修復作業が続く熊本城を訪れ、県庁の防災センターなども視察した。視察後、記者団の取材に応じた木原長官は、「地震による甚大な被害