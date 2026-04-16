予防安全機能の拡充や装備の充実などの一部改良が行われたトヨタ「ピクシストラック」2026年3月19日、トヨタは、軽トラック「ピクシストラック」を一部改良し、同日より販売をスタートしたことを発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「軽トラック」です！（26枚）2011年に初代モデルが誕生して以来、トヨタブランド