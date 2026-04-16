新幹線のお医者さん、ドクターイエローの後継車両が「ドクターS」に決定しました。 【写真を見る】“新幹線のお医者さん” ドクターイエローの後継車両は｢ドクターS｣に！乗客乗せながら検査 来年1月から走行開始 東海道・山陽新幹線の検査車両「ドクターイエロー」が老朽化したため、JR東海の車両は去年1月に引退していました。 こうした中、16日に後継車両の名前が明かされ「