5月5日は端午の節句です。子供たちの健やかな成長を願ってカツオ節の生産量日本一の枕崎市でこいのぼりならぬ「かつおのぼり」があげられました。（児童）「屋根より高いかつおのぼり～」枕崎市役所にあげられたのはこいのぼりならぬ「かつおのぼり」です。カツオ節の生産量日本一の枕崎市では子供たちの健やかな成長と水産業の振興を願って、毎年「かつおのぼり」をあげています。枕崎小学校の新1年生44人が13匹のかつ