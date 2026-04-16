熊本保健科学大学(熊本市北区)で15日、高齢者の医療-介護をテーマにした国際シンポジウムが開かれました。台湾の医師などでつくるグループが高齢者医療の現状視察のため来日したのに合わせ開かれたもので、厚生労働省の迫井正深医務技監が、｢日本では2040年にかけて85歳以上の人口が増加し、医療と介護の両方が必要な人が増えていく｣と講演しました。参加者の1人は｢日本のホームホスピスのような施設を台湾にも