THE RAMPAGEが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』初日公演に出演。アンケートインタビューに回答した。【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZETHE RAMPAGEは、話題となっているRIIZEとのコラボステージをはじめとした今回のステージに込めた想いや今後の展望についてコメントした。同イベントの模様は、ABEMAにて17日まで無料見逃し配信中。