◇セ・リーグDeNAーヤクルト（2026年4月16日神宮）0―1の3回。2死二塁からヤクルトの岩田が放った打球は左翼前方に高々と上がった。これをDeNAの左翼手・ヒュンメルがまさかの落球。グラブをかすめたのち、顔面に直撃し、二塁走者の生還。打者走者は二塁へ進塁した。この日の神宮球場は中堅から左翼方向に強い風が吹いており、打球も左方向に大幅に流れていた。ヒュンメルは12日の広島戦でも平凡なフライを落球してお