東京電力の柏崎刈羽原発6号機は、最終検査を終えて、16日に営業運転を開始しました。新潟県にある柏崎刈羽原発6号機は当初、ことし2月に営業運転を開始する予定でしたが、トラブルが相次ぎ、これまで2度延期になっていました。東京電力は16日、営業運転前の最終検査を実施。原子炉の圧力や水位などを記録し異常がないかを確認、その後、規制委員会から問題がないと判断されたということです。営業運転は、2012年の運転停止以降14年