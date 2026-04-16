【モデルプレス＝2026/04/16】歌手でタレントの中川翔子が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の寝顔を公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手「これで寝てます」衝撃的な子どもの寝顔◆中川翔子、息子の寝顔ショット披露中川は「これで寝てます」と記し、息子の寝顔ショットを投稿。お腹にタオルケットをかけ、目を開けたままの状態で寝る姿が収められている。また「本当に穏やか ニコニコ お兄ちゃん」と添え、