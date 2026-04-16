【モデルプレス＝2026/04/16】女優の仲里依紗が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が施したギャルメイク姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳美人女優「鼻筋が綺麗」ギャルメイクで別人級チェンジ◆仲里依紗、ギャルメイク姿公開仲は「きぃーちゃんとギャルメイクコラボの夢かなったからバチバチに