【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの辻希美が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「ボリューム満点」と話題の特大弁当◆辻希美、長男への“ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパン”の弁当披露辻は「今日も元気に出発」と添え、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした弁当の写真を投稿。「お弁当足りないって言われたからご飯ぎゅうぎゅうおかずパ