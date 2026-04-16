【モデルプレス＝2026/04/16】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が4月16日、自身のInstagramを更新。韓国でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】現役JKの覆面シンガー「色白で美しい」と話題の姿◆tuki.、韓国満喫のオフショット公開tuki.は「韓国オフ満喫してきた」とつづり、韓国での写真を複数枚投稿。「ちなみに2キロ太りました」と続けて、引き締まった脚が際立つミニスカートに黒いジャケット姿