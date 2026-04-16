2026年4月、アメリカで開かれるNPT＜核拡散防止条約の再検討会議＞に参加する高知県内の平和団体のメンバーが高知市で会見し、意気込みを語りました。4月16日に高知県平和運動センターの代表者などが高知県庁で会見し、メンバーの早川浩由さんが、4月27日からアメリカの国連本部で開かれるNPT＜核拡散防止条約の再検討会議＞に参加することを発表しました。世界の核軍縮をめぐる情勢は過去2回の再検討会議で各国