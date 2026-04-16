秋田朝日放送 仙北市西木町の「かたくり群生の郷」は、東京ドーム４．２個分の広さにあたる２０ヘクタールに薄紫色の花を咲かせるカタクリが自生しています。この冬は雪が多かったものの、このところの暖かさで例年より３、４日ほど早く、日当たりのいいところでは見頃を迎えています。 「初恋」が花言葉という春を告げるカタクリの花。これから花を咲かせるところもあり、このあと、まるで絨毯のように咲き