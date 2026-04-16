広島・新井貴浩監督が１６日、右肩肩鎖関節損傷で離脱中のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）の現状を説明した。球団史上初の開幕１番を務めた即戦力ルーキーは、３月３１日のヤクルト戦（神宮）でフェンスに激突して負傷交代。都内の病院で「右肩肩鎖関節損傷」と診断され、２日からリハビリ組に合流していた。指揮官は、この日から平川が２軍施設でシート打撃とシートノックに参加したことを明かし「強度はだんだん上が