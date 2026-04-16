◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・広岡大志内野手が「１番・三塁」で先発したが、１打席で交代した。球団は腰の張りを感じたため、大事を取ったことを発表した。初回、西武・菅井のチェンジアップを引っかけて遊ゴロ。２回の守備には就いたものの、３回の守備前に岸田監督が西野への交代を告げた。試合前時点で、広岡は打率１割９分６厘、３打点という不振のなか、早々にベンチに退いた