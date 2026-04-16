北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判で、検察は運航会社社長・桂田精一被告に対し、禁錮5年を求刑しました。桂田精一被告は2022年、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされています。裁判では「事故を予見できたかどうか」が最大の争点です。検察は悪天候が予想されていたため、事故を予見できたと主張する一方、弁護側は無罪を訴えています。16日の裁判で検察側は「船長と事