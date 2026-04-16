©ABCテレビ 2026年4月17日（金）深夜0時24分より、ABCテレビで特別番組「エバースの召喚！上方バトルモンスターズ」が放送される。「M-1グランプリ」2年連続決勝進出や「ABCお笑いグランプリ」優勝を経て、「第11回上方漫才協会大賞」を受賞し、今まさにスターダムを駆け上がっているエバースが、大阪の地でかつてない試練に立ち向かう。 上方芸人の嫉妬が爆発！ 漫才以外で決着をつける異色のバ