京都府南丹市で児童の遺体が見つかり、父親が逮捕された事件。安達優季容疑者の自宅前から高柳光希アナウンサーです。安達優季容疑者の自宅前ですが、現在も規制線が張られていて、きのうと大きく変わったのは警察関係者の数です。きのうは警察官がおそらく20人ほどいましたが、現在は規制線の両サイドに1人ずつ、合計2人が目視できる範囲では確認できます。そして、安達優季容疑者の自宅の周辺には、かなり広い範囲に規制線が張ら