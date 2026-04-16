インドネシアの特殊詐欺拠点で拘束されていた男13人が日本に移送され、逮捕されました。インドネシアを拠点とする特殊詐欺事件で、日本人が摘発されるのは初めてです。記者「逮捕された13人の男たち、それぞれ私服姿でこちらのほうに歩いてきます」詐欺の疑いで逮捕されたのは、村山昇之介容疑者（25）ら男13人で、先月、インドネシアで現地当局に拘束され、きょう、羽田空港に移送されました。警視庁によりますと、13人は首都・ジ