◇パ・リーグ日本ハム−ロッテ（2026年4月16日ZOZOマリン）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が激走で追加点に貢献した。1−0としたばかりの3回2死一、二塁。中前打で出塁し、その後二塁走者となった背番号21は、万波の打席で相手先発の木村が暴投すると、捕手・佐藤がそのボールを見失う間に一気に二塁から本塁に生還した。この日は、今季初めて「1番・一塁」で先発出場。安打と足で1番打者の役割を果たしている。