TOTOが中東情勢の影響で停止していたユニットバスの新規受注を再開します。TOTOは、原材料を安定的に調達できる見通しが立たなくなったとして、4月13日に新規受注の停止を発表していましたが、20日から段階的に再開するということです。すでに納期を回答している注文は、予定通り出荷します。部材の調達については、依然不安定な状態が続いているものの、在庫を細かく管理するなどして注文に応えていくということです。（フジテレ