熊本城を視察し、復旧状況について説明を受ける木原官房長官（左から2人目）＝16日午後、熊本市木原稔官房長官は16日、熊本地震から10年に合わせて地元の熊本市を訪れ、被災した熊本城の復旧状況などを視察した。終了後、記者団に「復旧、復興が着実に進められてきたことを、この目で再確認した。重要な観光資源として再生されている」と語った。熊本城は石垣などが崩れ、復旧工事完了は2052年度となる見通し。木原氏は「災害