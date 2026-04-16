サンリオは16日、斎藤陽史常務（59）が北米子会社の最高経営責任者（CEO）在任中に数億円の不適切な報酬を得ていた疑いがあると発表した。16日付で斎藤氏の退任を決め、事実関係を確認するための調査を始めた。