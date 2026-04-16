新潟市の中心部にある商業施設のパン店で、16日朝、女性店員が男に切り付けられたと通報がありました。警察は店の近くで「パン切り包丁」を持っていた男を現行犯逮捕し、関連を調べています。■「切り付けられた女性がいる」と110番通報16日朝、新潟市内の繁華街に響いたのは助けを求める声でした。「なにやってるのかと思ったら、『強盗です、助けてください』って」多くの買い物客などで賑わう街の中心部で一体なにが…。現場と