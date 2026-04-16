観測史上初めて震度7を2度、観測した熊本地震。その本震から16日で10年です。震災の教訓が生かされた現場がある一方で、犠牲となった方の遺族の時は止まったままです。16日午前1時25分。地震発生時刻に、ろうそくの明かりだけの中で静かに祈りを捧げる遺族の姿がありました。熊本、大分の両県で災害関連死も含めて278人が亡くなった熊本地震。かつては損壊した建物が残り、一部で倒壊した家などが道をふさいだ幹線道路は災害に強い