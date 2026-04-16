米歌手ケイティ・ペリー（41）が、オーストラリア出身の女優ルビー・ローズ（40）から16年前にオーストラリア・メルボルンのナイトクラブで性的暴行を受けたと告発されたことを受け、捜査当局が捜査を始めたとCNNやハリウッド・レポーター誌など複数のメディアが16日に報じた。ローズは今週初めにペリーが交際中のカナダのトルドー前首相とともに音楽フェス「コーチェラ」に参加していたことを伝える芸能誌のSNSに投稿された記事に