2026年4月14日、YouTubeグループの東海オンエアが自身のYouTubeチャンネルを更新。ヒカキンのCMを予想する動画を投稿した。 （関連：【画像あり】東海オンエアメンバーが予想したヒカキン「ONICHA」のCM） ヒカキンは、4月5日正午に麦茶ブランド「ONICHA」を立ち上げることを発表。4月21日に発売開始することを宣言した。 東海オンエアのメンバーは、撮影時はまだ「ONICHA」という名前やパッケー