教員グループが児童の盗撮画像を共有していた事件で、グループを開設した男に実刑判決が言い渡されました。 【写真を見る】“盗撮画像共有” チャットグループ開設者の元小学校教諭(42)に懲役2年6か月の実刑判決 被害に遭った児童や生徒は全国でのべ75人以上に 16日午前10時から行われた判決公判。 （脇田亜彩香記者）「傍聴券を求めて、裁判所前には長い列ができています」 名古屋市の元小学校教諭でグル&#