FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長が、FIFAワールドカップ2026にイラン代表が出場するという見方を示した。15日、海外メディア『ESPN』が伝えている。今年6月に開幕するFIFAワールドカップ2026は、アメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催となるなかで、緊迫する中東情勢に端を発して、イラン代表が同大会出場を辞退する可能性が取り沙汰されてきたほか、FIFAが却下したものの、イランサッカー連