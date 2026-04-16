日本サッカー協会（JFA）は16日、日本代表のコーチに元日本代表MF中村俊輔氏が就任したことを発表した。8大会連続8度目の出場権を獲得し、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表。森保一監督が史上初となる2大会連続で指揮を執る中、豊富な経験を持つ中村氏が新たにコーチングスタッフに加わることとなる。W杯を目前にした中でコーチングスタッフ入りが決まった中村氏は、JFAを通じてコメントしている。「このたび、スタッフ