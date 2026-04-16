これからの気象情報です。 17日(金)日中は、気温が急上昇しそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中越の山沿いに融雪注意報やナダレ注意報の出ているところがあります。 ◆4月17日(金)の天気 ・上越地方 朝から日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は21℃前後の予想で、日中は薄着で過ごせるくらいになりそうです。 ・中越地方 昼ごろまでは、おおむね晴れるでしょう。 内陸や山沿いほど気温が上