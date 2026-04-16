ゴールデンウィークまで2週間となるなか、気になるのは高速道路の渋滞です。県内ではいつごろ発生するのか、予測のスペシャリスト『渋滞予報士』に話を聞きました。 新潟市にあるNEXCO東日本新潟支社道路管制センター。24時間体制で県内の高速道路で事故や渋滞などが起きていないか確認しています。気になるのは『今年のGWの渋滞情報』です。解説するのは渋滞予報士の田邊臣人さんです。 ■渋滞予報士