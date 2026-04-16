新潟市の中心街が物々しい雰囲気に包まれました。16日午前、新潟市中央区の万代で刃物を持った男と揉み合いになった女性がケガをしました。男は路上で警察に銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 ■柏百花記者 「事件があったのは、新潟市中央区のバスセンターです。現場には血痕が残されています。」 現場は、新潟市中心部万代シテイバスセンターの1階にあるベーカリーです。警察と消防