16日(木)はだんだん晴れ間が広がりましたが、空気はヒンヤリしました。新潟市中央区の気温の推移をみてみると、ほとんど横一本で朝からあまり気温が上がりませんでした。そのほかの各地の最高気温は、長岡市で15.4℃、三条市で14.1℃を観測するなど、昨日から気温が急降下して10℃くらい低くなったところがありました。 さて、17日(金)の県内はカラッとした陽気になりそうです。 ◆17日(金)午前9時の予想天気図 本州付