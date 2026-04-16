JR新潟駅の南側エリアのバス利用が増えていることを受け、新潟市は16日から連節バスの運行実験を始めました。 連節バスは、16日正午すぎ 新潟駅のバスターミナルを出発。市道・弁天線の約5kmの区間にある12のバス停に停車しながら、運行時の安全性などを確認しました。連節バスは新潟市が所有しているもので、全長18m・乗車人数は最大116人。通常のバスの約1.5倍の輸送力があり、効率性の高い運行が期待できます。