札幌・南警察署は2026年4月16日、札幌市南区の発電所で作業中の男性が傾斜から滑り落ち、死亡する事故があったと発表しました。事故があったのは、札幌市南区南33条西11丁目の藻岩発電所です。16日午後2時半すぎ、男性の同僚から「（男性が）高所から転落した」と消防に通報がありました。警察によりますと、60代の作業員の男性が発電所敷地内で何らかの作業をしている際に、傾斜から滑り落ちたということです。男性は意識不明の状