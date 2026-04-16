4月23日にリニューアルオープンを迎える、大和ミュージアムが、ひと足早く報道陣らに公開されました。戦闘機のプロペラや、海から引き揚げられた海軍の大砲です。1年にわたるリニューアル工事により、大和乗組員の手記などデジタル資料も含め、これまでより300点多い約2100点が展示されます。■宮脇 靖知 記者「これは、呉海軍工廠（こうしょう）で開発・製造された実際の砲弾です。このように見て触