北海道根室市で大規模な野火火災が発生し、一部地域の１６７世帯に避難指示が出されています。草地に炎が見え、黒煙があがっています。消火活動が続いているのは、根室市珸瑤瑁１丁目の草地で、４月１６日午後１時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。道によりますと、草地３５ヘクタールに燃え広がっていて、けが人はいませんが、付近に住む人２人が避難しました。道のヘリコプター１機が