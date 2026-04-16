16日、オーストラリアの首都キャンベラで演説に備えるマールズ副首相兼国防相（LukasCoch/AAPImage提供・AP＝共同）【シドニー共同】オーストラリア政府は16日、新国家防衛戦略をとりまとめ、2033年までに防衛支出を国内総生産（GDP）比で3％にまで引き上げる方針を表明した。無人機などへの投資を拡大。軍備増強を図る中国を念頭に、防衛自立性などを高める狙いがある。現状はGDP比で2.8％。トランプ米政権が求める同3.5