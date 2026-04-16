映画監督の井筒和幸氏（73）が16日、大阪市内で会見に出席。8年ぶりに手掛け、現在オール関西ロケ中の映画「国境」について語った。「あっという間の8年間。他にいっぱいやることがあったんですよ」と釈明しつつ、久々に新作を手掛けた理由について「娯楽映画を撮りたかった」と語った。 大阪で任侠を貫く役どころの伊藤英明と、建設コンサルタント役・染谷将太という“アウトロー2人”がバディを組み悪党相手に暴れ回る、黒川