連合は16日、加盟する産業別労働組合などの2026年の組合員数が約678万人に減少したと明らかにした。公称「700万人」としていたが修正した。芳野友子会長は同日の記者会見で、連合は若者と女性に人気がないと指摘。「（運動の）やり方を変えていく必要がある」とし、交流サイト（SNS）活用などの考えを示した。25年12月に公表された労組に関する厚生労働省資料を連合が精査し、26年3月中旬までに確定した。26年の組合員数は677