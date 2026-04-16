豊橋競輪のF1「JC×HPCJC・昇龍杯」は2日目を終えた。11R準決勝。岡本総（38＝愛知）は3着で突破。決勝へと駒を進めた。その決勝。南関1人となった深谷に、桜丘高の先輩である岡本が回ることとなった。「深谷君にはアマチュア時代からずっと世話になっていた。彼がいなければ今の自分はない。夢にまで見た連係。深谷君の中部時代にはかなわなかったけど、地元でこうやって実現できて本当にうれしい」初日特選で西日本3番