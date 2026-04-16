アイドルグループ「Travis Japan」の川島如恵留（31）が16日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演し、現在25個以上所有している資格がさらに増える可能性について語った。2017年に青学大を卒業し、今年2月には全人口のうち上位2％のIQ（知能指数）の持ち主が入会できるという国際グループ「MENSA」の会員となった川島。番組では「取得資格25個以上」と紹介されたが、この春に挑戦したいこととして「大型一種