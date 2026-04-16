【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１５日、各地で行われ、ドジャースの大谷はメッツ戦に先発し、６回２安打１失点、１０奪三振と好投し、２勝目を挙げた。指名打者は兼務せず、打席には立たなかった。試合は８―２。フィリーズ戦に先発したカブスの今永は６回３安打１失点、１１奪三振で今季初勝利を飾った。同僚の鈴木は２安打で、試合は１１―２だった。レッドソックスの吉田はツインズ戦で一回に二塁打を放ち、三回には