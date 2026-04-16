お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子が、4月14日、自身のInstagramを更新。「メタボ」な体型を披露し、ダイエットに励む動画を公開すると、ファンから温かい声援が飛んだ。虻川は《中年太りでも動ける体を目指して頑張るわよ〜！ 地味な動きだけどエクササイズよ〜！ がんばるんば、ふんばるんば》などと投稿。黒のスポーツブラにレギンスというスポーツウェア姿で、ポールを右手で掴みながら、左足を上げる動作を繰り返すショー